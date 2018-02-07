Российские спортсмены пропустят Олимпиаду из-за затянувшегося суда

Конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, а также шорт-трекистка Татьяна Бородулина не примут участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Генеральный секретарь Спортивного арбитража Мэтье Риб заявил, что решение по шестерым россиянам будет принято после Игр. Атлеты обратились в швейцарский гражданский суд после того, как их не допустили до участия в Олимпиаде из-за допингового прошлого.

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Суд Швейцарии 3 февраля отклонил иск шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК). Комитет не должен был выдавать им приглашения на Игры-2018.

МОК в декабре 2017 года отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. При этом комитет оставил возможность для «чистых» спортсменов выступать на Играх под олимпийским флагом.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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