Оправданным россиянам запретили участвовать в Олимпиаде

Суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в выдаче приглашений на Игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации издания, коллективный иск подавали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, а также прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Ирина Старых, Александр Логинов и шорт-трекистка Татьяна Бородулина. «Да, я могу подтвердить, что это [отклонение исков] так», — заявил представитель МОК.

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Спортсмены оспаривали в суде критерий допуска на Олимпиаду, выдвинутый МОК, — отсутствие допинговой истории на протяжении карьеры. Российские атлеты ранее были уличены в нарушении антидопинговых правил, однако уже отбыли дисквалификацию.

Исполком МОК в декабре 2017 года отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года. При этом комитет оставил возможность для «чистых» спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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