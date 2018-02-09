Пластический хирург оценил новый облик Родченкова

Пластический хирург Алексей Искорнев сравнил фотографии информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова до и после изменения внешности. Мнение специалиста передает радиостанция «Говорит Москва».

«Просто немного скорректированы контуры нижней трети. Но следы пластической операции всегда можно заметить. Выполнить операцию, чтобы на освидетельствовании она была не раскрыта, нельзя. Всегда какие-то рубцы есть, просто надо знать, где искать» — заключил врач.

Также Искорнев перечислил, какие именно процедуры могли быть проведены в случае, если Родченков и вправду отважился на пластическую хирургию. В частности, он отметил, что изменение формы подбородка информатора могло бы быть выполнено внутриротовым способом с применением специальных гелей.

Напомним, что ранее в анонсе воскресного выпуска программы «60 минут» на канале CBS News появились кадры с Родченковым в новом облике. Как сказано в ролике, информатор WADA пошел на перевоплощение в целях безопасности.

В 2016 году бежавший в США Родченков стал информатором WADA. Переданные им сведения легли в основание расследования в отношении использования российскими спортсменами запрещенных препаратов на Олимпиаде в Сочи. Одним из последствий стало решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить сборную России от участия в ОИ в Пхенхчане. Спортсмены, которые не были связаны с допинг-скандалом, были допущены до участия в Играх в качестве «олимпийских атлетов из России».

Открытие XXIII Олимпийских игр состоялось 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля.

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