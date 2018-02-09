Олимпиада в Пхенчхане официально стартовала

В южнокорейском Пхенчхане начались XXIII Зимние Олимпийские игры. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония открытия прошла на Олимпийском стадионе Пхенчхана, который был построен специально для Игр и после их закрытия будет разобран. Огонь зажгла корейская фигуристка Ким Ен А.

В открытии участвовали около двух тысяч человек, а ведущими стали пятеро детей. По информации организаторов, центральная идея мероприятия — стремление к всеобщему примирению.

Команда «Олимпийских атлетов из России» прошла под олимпийским флагом. Знаменосцем группы российских спортсменов стал волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

5 февраля российская сборная сообщила, что в церемонии примут участие от 70 до 75 представителей делегации. В этот же день стало известно, что семь российских команд не появятся на стадионе.

Игры продлятся до 25 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!