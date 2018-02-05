Объявлены подробности участия российских олимпийцев в церемонии открытия Игр

В церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане примут участие 70-75 российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек. В их числе игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы», — заявили в службе информации Олимпийского комитета России.

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5 февраля стало известно, что семь российских сборных отказались от участия в церемонии открытия. На Олимпийском стадионе в Пхенчхане не появятся биатлонисты, хоккеисты, фигуристы, шорт-трекисты, саночники, керлингисты и лыжники из России.

Церемония открытия состоится 9 февраля в 14:00 по московскому времени. Знаменосцем команды «Олимпийских атлетов из России», выступающей под олимпийским флагом, станет волонтер, которого назначит оргкомитет Игр.

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