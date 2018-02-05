Лыжники присоединились к отказавшимся от церемонии открытия Олимпиады россиянам

Российские лыжники не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

Спортсмены присоединились к шести российским командам, которые отказались присутствовать на мероприятии. Помимо лыжников, на Олимпийском стадионе в Пхенчхане не появятся биатлонисты, хоккеисты, фигуристы, шорт-трекисты, саночники, а также керлингисты.

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Церемония открытия состоится 9 февраля. Знаменосцем команды «Олимпийских атлетов из России», выступающей под олимпийским флагом, станет волонтер, которого назначит оргкомитет Игр.

В составе лыжной команды не смогут выступить Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева. Их и еще семерых спортсменов, ранее оправданных Спортивным арбитражным судом, отказался приглашать Международный олимпийский комитет.

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