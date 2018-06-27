Адвокат прокомментировал информацию о попытке суицида Родченкова

Американский юрист Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, утверждает, что его клиент не совершал попыток самоубийства. Слова адвоката приводит «Новая газета».

«Это неправда. Родченков здоров, счастлив и продолжает плодотворно работать с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления коррупции в России», — заявил Уолден.

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Ранее 27 июня РИА Новости сообщило о попытке Родченкова свести счеты с жизнью. Первоначально новость появилась в Telegram-канале RT. В публикации содержатся фрагменты из материала пародийного сайта ИА «Панорама», опубликованного 19 июня этого года.

9 февраля Родченков появился в ролике CNN с измененным обликом. Как выяснилось позже, бывший глава московской антидопинговой лаборатории пошел на изменение внешности, опасаясь за свою безопасность.

Родченков в 2016 году бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания легли в основу доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В результате работы комиссии ряд российских атлетов не смогли принять участия в международных соревнованиях.

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