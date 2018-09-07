Российский биатлон отказались восстанавливать в правах

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать полное членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации. Такое решение было принято на конгрессе, который проходит в Хорватии, передает ТАСС.

Большинство делегатов выступило против восстановления членства СБР, которое было приостановлено в декабре 2017 года на фоне допинговых разбирательств с рядом российских спортсменов. Таким образом, СБР останется временным членом, что не дает ему право голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

30 августа IBU обвинил четырех российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. По информации портала «Чемпионат.com», в этот список вошли Александр Чернышов, а также Александр Печенкин, Евгений Устюгов и Светлана Слепцова. Помимо этого, портал InsideTheGames сообщал, что под подозрением в употреблении запрещенных препаратов находятся 65 российских спортсменов.

На Олимпиаде в Пхенчахне российские биатлонисты, выступавшие под олимпийским флагом из-за допингового скандала наряду с другими отечественными спортсменами, установили антирекорд. Они не сумели завоевать ни одной медали.

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