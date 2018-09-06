Российского биатлониста захотели наказать за нулевую концентрацию допинга

Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил россиянина Александра Чернышова в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает «Матч ТВ».

IBU уведомил спортсмена о том, что его проба от 17 июля 2014 года дала отрицательный результат, однако в системе Московской антидопинговой лаборатории показатель эритропоэтина (гормона, который восполняет недостаток кровяных телец — прим. «Ленты.ру») составляет 0 нанограмм на миллилитр.

«Данные Московской лаборатории LIMS относительно вашей пробы называют запрещенную субстанцию ЭПО в вашей пробе А (указанная концентрация — 0 нанограмм на миллилитр). Таким образом, анализ вашей пробы А выявил предполагаемый неблагоприятный результат анализа на ЭПО в первоначальной процедуре тестирования, который затем был полностью подтвержден подтверждающей процедурой», — говорится в письме IBU.

Чернышов назвал выдвинутые против него обвинения абсурдными. «Я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов! Никогда не уклонялся от сдачи допинг-тестов. Все мои допинг пробы — "чистые"!» — написал спортсмен в Instagram.

30 августа стало известно, что четверо российских биатлонистов подозреваются в употреблении запрещенных препаратов. По информации портала «Чемпионат.com», в этот список вошли Чернышов, а также Александр Печенкин, Евгений Устюгов и Светлана Слепцова.

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