Подозреваемый в допинге российский биатлонист пожаловался на СБР

Российский биатлонист и двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов прокомментировал подозрения в нарушении антидопинговых правил со стороны Международного союза биатлонистов (IBU). Слова спортсмена приводит РИА Новости.

«Неделю провели в консультациях и поисках поддержки. В Союзе биатлонистов России (СБР), к сожалению, мне дали понять, что не готовы нам помогать. Мы обратились за помощью к нашему руководству, к Михаилу Прохорову и Сергею Кущенко, которые всегда нас поддерживали. Сейчас идут консультации с адвокатами из очень авторитетной компании», — заявил Устюгов.

30 августа стало известно, что четверо российских биатлонистов подозреваются в употреблении запрещенных препаратов. По информации портала «Чемпионат.com» в этот список вошли Устюгов, а также Александр Печенкин, Александр Чернышев и Светлана Слепцова.

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