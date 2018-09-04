В российском биатлоне предложили ускорить уничтожение допинг-проб

Член правления Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказался по поводу хранения допинг-проб спортсменов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Чепикова, многие спортсмены уже не выступают, а расследования их дел тянутся слишком долго. «Лично на мой взгляд, лучше бы ограничить срок хранения проб, скажем, шестью месяцами после официальных стартов», — заявил функционер.

Олимпийский чемпион добавил, что в СБР ведется активная работа по смене руководства. «Мы активно боремся с допингом и делаем все возможное, чтобы его искоренить. Мы действительно работаем, не на бумаге, а предпринимаем реальные шаги», — отметил он.

30 августа СБР сообщил, что в нарушении антидопинговых правил подозреваются четыре российских биатлониста. Отмечалось, что трое обвиняемых уже завершили карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе сборной России.

По информации портала «Чемпионат.com», в список подозреваемых попали Евгений Устюгов, Александр Печенкин, Александр Чернышев и Светлана Слепцова.

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