Шипулин оказался вне подозрений в новом допинговом скандале

Имя Антона Шипулина не фигурирует в списке подозреваемых в нарушении антидопинговых правил россиян, переданном Международным союзом биатлонистов (IBU) Союзу биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, в перечне указано имя двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова. Сам спортсмен признался, что ничего об обвинениях в свой адрес не слышал. Кроме него в употреблении допинга подозреваются Александр Печенкин, Александр Чернышев и Светлана Слепцова.

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Ранее 30 августа сообщалось, что IBU обвинил четырех российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Имена биатлонистов не назывались, у них есть 14 дней, чтобы оспорить выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Шипулин, являющийся лидером российской сборной, до сих по не определился относительно продолжения карьеры. В апреле 2018 года он рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Спортсмен пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане, потому что не получил приглашения от Международного олимпийского комитета.

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