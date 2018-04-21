Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В прошлом году мы договорились с врачами, что после олимпийского сезона надо отдохнуть полгода. Дальше мне по состоянию здоровья заниматься нельзя. У меня выявлены серьезные проблемы, о которых я говорить отдельно не стану. Мы выполняли огромную работу, нагрузку, четыре года очень много работали с осознанием того, что эти четыре года могут быть последними в карьере», — сообщил спортсмен.

Также Шипулин признался, что считает прошедший сезон худшим в своей карьере. «После летнего чемпионата мира почувствовал, что что-то не так. Я понимал, что нужно делать работу, но организм не позволял. Предложил тренеру сделать анализы, чтобы понять, что со мной не так. Пришли результаты, там все выделено красным — превышение нормы по многим показателям вирусов не в десятки раз, а 50-100. Сказали — мононуклеоз», — добавил он.

По итогам прошедшего сезона Шипулин занял третье место в общем зачете Кубка мира, став лучшим биатлонистом России пятый раз подряд. На этапах Кубка мира он пять раз становился третьим, а в Контиолахти выиграл спринт. Спортсмен пропустил Олимпийские игры 2018 года, потому что не получил приглашения от Международного олимпийского комитета.

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