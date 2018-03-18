Шипулин упустил серебро эстафеты на Кубке мира

Российские биатлонисты Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне уступили победителям 56 секунд. Победителями стали представители Норвегии Ларс-Хельге Биркеланд, Хенрик Л'Абе-Лунд, Тарьей и Йоханнес Бе. Второе место заняли австрийцы Доминик Ландертингер, Феликс Ляйтнер, Симон Эдер и Юлиан Эберхард.

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17 марта россиянки Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Екатерина Юрлова-Перхт заняли девятое место в эстафете, уступив победительницам 2 минуты 39,3 секунды и использовав в общей сложности девять дополнительных патронов. Для сборной России этот результат стал худшим в сезоне.

Следующий этап Кубка мира состоится в Тюмени. Он пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.

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