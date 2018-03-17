Российские биатлонистки показали худший в сезоне результат

Россиянки Ульяна Кайшева, Дарья Виралайнен, Виктория Сливко и Екатерина Юрлова-Перхт заняли девятое место в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянки уступили победительницам 2 минуты 39,3 секунды и использовали в общей сложности девять дополнительных патронов. Победительницами стали представительницы Франции Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Мари Дорен-Абер и Анаис Бескон.

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На втором месте расположились немки Марен Хаммершмидт, Дениз Херрманн, Франциска Пройсс и Лаура Дальмайер. Третье место заняли итальянки Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтье и Федерика Санфилиппо.

Для сборной России этот результат стал худшим в сезоне. Ранее в Хохфильцене и Оберхофе россиянки остановились в шаге от пьедестала, а в Рупольдинге стали седьмыми.

Кайшева — единственная из четырех участников эстафеты, которая была допущена к Играм в Пхенчхане. Лучший результат для спортсменки на Олимпиаде — 24-е место в индивидуальной гонке.

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