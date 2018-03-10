Шипулин признал сборную по биатлону худшей за последние годы

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что нынешняя сборная России — слабейшая за последние годы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Сейчас нам нужно выйти из этой ситуации, выбраться из этой глубокой ямы, чтобы все вернулось на свои места. Понимаю, что сейчас у нас нет результатов, понимаю, что мы самая слабая сборная за последние годы. Нет результатов — значит, мы слабее остальных», — заявил Шипулин.

Он также добавил, что в последнее время команда столкнулась с критикой, однако спортсмены не обращают на нее внимания. «У нас уже выработался иммунитет, когда мы не обращаем внимания на мелочи. Нас смешивали с грязью на протяжении этих двух-трех месяцев не один раз. Сначала было тяжело, но сейчас понимаю, может, в каком-то смысле это укрепит команду, укрепит дух ребят, тренеров, потому что хуже быть уже не может», — подчеркнул биатлонист.

8 марта Шипулин одержал первую победу в Кубке мира сезона-2017/2018. Он выиграл спринт в финском Контиолахти. До этого он дважды приходил к финишу третьим в гонках преследования.

Спортсмен пропустил Олимпийские игры 2018 года, потому что не получил специального приглашения. В составе команды выступили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Никто из них не сумел завоевать медалей.

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