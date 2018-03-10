Россиянам предрекли новые допинг-скандалы

Российские спортсмены еще не раз нарушат антидопинговые правила. Такое мнение выразил вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Джим Каррабре, слова которого приводит портал merkur.de.

«Я уверен, что в будущем русские не раз будут пойманы на допинге», — заявил Каррабре, который ранее выступал за ужесточение наказания для сборных, чьи спортсмены принимают запрещенные препараты.

В феврале сборные Чехии и США объявили о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Ряд спортсменов призвали поддержать это решение, сославшись на допинговые скандалы, связанные с российскими спортсменами. В частности, американец Лоуэлл Бэйли назвал проведение этапа Кубка мира в России оскорблением «чистых» атлетов.

На Олимпийских играх 2018 года сборная России выступила под олимпийским флагом. В составе биатлонной команды было лишь четыре спортсмена: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Остальные атлеты не получили специального приглашения.

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