Чехи поддержали американский бойкот Кубка мира по биатлону в России

Сборная Чехии по биатлону отказалась выступать на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени, который должен пройти в марте 2018 года. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза, передает sport.cz.

«Будет неправильно, если мы откажемся от своей позиции», — заявил он. Функционер добавил, что чешские спортсмены не хотят оказаться в тени допингового скандала другой страны, «которая даже не наказывается за него».

Отказ Чехии выступить на соревнованиях может привести к сокращению квоты для нее в следующем году. Однако Хамза подчеркнул, что решение о бойкоте было общим и атлеты хотят «сохранить лицо».

Он также прокомментировал отказ Франции от бойкота. «Французы сказали, что поедут в Тюмень, потому что Мартен Фуркад идет к победе в Кубке мира», — пояснил Хамза.

Ранее Федерация биатлона США выступила с официальным заявлением о бойкоте этапа Кубка мира 2017/2018, который пройдет в российской Тюмени. В частности, американцы подчеркнули, что переживают за свою безопасность. Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) уже выступил с предостерегающим заявлением.

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