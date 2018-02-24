В МОК отреагировали на бойкот американцами Кубка мира в России

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с заявлением, где предостерег американских биатлонистов от бойкота этапа Кубка мира в России. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Бойкоты мало что приносят. Президент МОК Томас Бах в свое время из-за бойкота сам не смог принять участие в Олимпийских играх и лишился шанса на защиту титула», — напомнил директор комитета по коммуникациям Марк Адамс.

Ранее Федерация биатлона США выступила с официальным заявлением о бойкоте этапа Кубка мира 2017/2018, который пройдет в российской Тюмени. В частности, американцы подчеркнули, что переживают за свою безопасность.

15 февраля американский биатлонист Лоуэлл Бэйли счел проведение этапа Кубка мира в России оскорблением «чистых» спортсменов. Другой атлет, швед Себастьян Самуэльсон, призвал к бойкоту соревнований в России.

14 февраля Международный союз биатлонистов объявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени не будут перенесены из России.

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