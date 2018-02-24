Фуркад выступил против бойкота Кубка мира и оценил патриотизм россиян

Пятикратный олимпийский чемпион биатлонист Мартен Фуркад не собирается бойкотировать этапа Кубка мира по биатлону в России и поддержал российских спортсменов на Олимпиаде. Слова француза в субботу, 24 февраля, передает Ouest-France.

«Считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени — правильное решение. Я буду рад принять в нем участие», — отметил французский биатлонист, выигравший три золотые медали на Играх в Пхенчхане.

Также Фуркад поддержал российских олимпийцев. «Я считаю, что российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде, имеют право пройти под своим флагом. Русские очень патриотичны, не думаю, что лишение их флага сможет повлиять на ситуацию с допингом. Есть много спортсменов из других стран, которые не смогли бы выступить на Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись такие же строгие требования, как к русским», — сказал он.

Ранее 24 февраля биатлонисты из Чехии и США объявили об отказе от участия в этапе в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта.

15 февраля американский биатлонист Лоуэлл Бэйли назвал проведение этапа Кубка мира в России оскорблением «чистых» атлетов. Другой спортсмен, швед Себастьян Самуэльсон, призвал к бойкоту соревнований.

14 февраля Международный союз биатлонистов заявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени не будут перенесены из России.

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