Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Антон Шипулин одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 51,6 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Вторым стал представитель Латвии Андрей Расторгуев (плюс 5,8 секунды, без промахов), третьим — француз Кантен Фийон-Майе (плюс 17,3 секунды, без промахов). Лидер сезона Мартен Фуркад не вышел на старт из-за проблем со здоровьем.

Шипулин впервые в нынешнем сезоне выиграл гонку на этапе Кубка мира. До этого он дважды приходил к финишу третьим в гонках преследования на этапах во французском Анси и итальянской Антерсельве.

30-летний Шипулин пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане. Биатлонист не получил от Международного олимпийского комитета приглашения на соревнования, несмотря на то, что никогда не подозревался в употреблении запрещенных веществ.

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