Противник российского биатлона заявил о бездействии русских

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о допинге в спорте. Его слова приводит Expressen.

«Я очень расстраиваюсь каждый раз, когда появляются новости о допинге. Но это здорово, что обманщиков ловят. Нужно чтобы ко всему этому отнеслись очень серьезно. Конгресс IBU уже через неделю. Там будет избран новый президент. Надеюсь, тот, который будет жестче относиться к допингу», — заявил биатлонист.

По мнению Самуэльссона, Союз биатлонистов России (СБР) не должен быть восстановлен в своих правах. «Еще там будет голосование по восстановлению СБР. Но русские ничего не сделали для этого. Не вижу никакой причины, чтобы их восстановили», — отметил он.

Самуэльссон является активным противником российского биатлона. Спортсмен неоднократно призывал к бойкоту соревнований в России.

На Олимпийских играх в Пхенчхане биатлонист завоевал золотую медаль в эстафете и серебряную награду в гонке преследования.

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