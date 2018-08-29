США призвали WADA не восстанавливать Россию в правах

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Трэвис Тайгарт

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт обратился ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с призывом не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Об этом сообщает InsideTheGames.

«Сейчас продолжается дуэль взглядов между Россией и WADА. Думаю, если WADA допустит возвращение статуса РУСАДА, несмотря на невыполненные условия, это будет разворот на 180 градусов. Это будет сокрушительный удар по доверию к WADA и по надеждам и мечтам миллионов спортсменов, которые верят в честную конкуренцию», — заявил глава USADA.

Тайгерт выразил надежду на то, что решение принято не будет. «Но если это произойдет, мы сделаем все возможное, чтобы не позволить спортсменам выбросить полотенце на ринг, и продолжим бороться за их веру в чистый спорт», — отметил он.

В 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приостановила свою деятельность в международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за случаев применения допинга россиянами. Тогда же РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».

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