Российский школьник спас двух тонувших детей

В Дербенте 12-летний подросток спас двух тонувших детей

В Дербенте 12-летний дзюдоист по имени Платон спас двоих детей, которых уносило в открытое море. Об этом пишет news.1777.ru.

Пожилая пара отдыхала с внуками на берегу моря. В один момент купающихся в море малышей начало уносить течением. Тогда находившийся рядом подросток бросился им на выручку. Он подхватил детей и удерживал их над водой до прихода взрослых.

Малышей оперативно вытащили из воды, а их бабушка и дедушка поблагодарили юного воспитанника ставропольского спортивного клуба дзюдо и самбо «Витязь».

Ранее старший брат спас младшего после нападения акулы. 12-летний мальчик чудом выжил после нападения хищной рыбы на Багамах.