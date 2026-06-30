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14:59, 30 июня 2026Моя страна

Российский школьник спас двух тонувших детей

В Дербенте 12-летний подросток спас двух тонувших детей
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: shushonok / Shutterstock / Fotodom

В Дербенте 12-летний дзюдоист по имени Платон спас двоих детей, которых уносило в открытое море. Об этом пишет news.1777.ru.

Пожилая пара отдыхала с внуками на берегу моря. В один момент купающихся в море малышей начало уносить течением. Тогда находившийся рядом подросток бросился им на выручку. Он подхватил детей и удерживал их над водой до прихода взрослых.

Малышей оперативно вытащили из воды, а их бабушка и дедушка поблагодарили юного воспитанника ставропольского спортивного клуба дзюдо и самбо «Витязь».

Ранее старший брат спас младшего после нападения акулы. 12-летний мальчик чудом выжил после нападения хищной рыбы на Багамах.

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