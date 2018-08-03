Четверых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации четырех российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агенства, ими стали бобслеист Александр Солдатенков, пауэрлифтер Игорь Семин, а также легкоатлеты Владислав Гринчук и Юлия Ступина. Решения приняты на основании вердиктов Федерации бобслея России, Федерации пауэрлифтинга России а также Всероссийской федерации легкой атлетики. Срок дисквалификации каждого составит четыре года.

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В конце мая 2018-го L’Equipe сообщил, что руководители российского спорта признали создание допинг-системы в стране. В письме главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди власти якобы пожалели о случившемся.

Признание в существовании допинг-системы является одним из условий восстановления в правах РУСАДА. Деятельность организации была приостановлена WADA еще в ноябре 2015 года. Осенью 2017-го санкции в отношении РУСАДА были продлены.

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