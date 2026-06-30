Турции поставили связанное с Россией условие для возврата в программу F-35

Вашингтон допустил продажу Турции F-35 в обмен на отказ от российских С-400

Вашингтон может вернуться к идее продажи Анкаре истребителей F-35, если Турция откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но не будет возвращать их Москве, а продаст третьей стране. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на подготовку к саммиту НАТО в Анкаре 7-8 июля.

Потенциальным покупателем турецких комплексов С-400 называют Республику Корея, отмечает издание. США исключили Турцию из программы F-35 в 2019 году именно из-за приобретения российских систем ПВО, опасаясь, что Анкара сможет собрать данные об уязвимости истребителей при совместной эксплуатации обеих систем.

Против возобновления поставок F-35 Турции активно выступают Израиль, чьи отношения с Анкарой ухудшаются, а также Греция — исторический противник и союзник по НАТО. Афины и Тель-Авив утверждают, что передача Турции американских истребителей нарушит региональный баланс сил.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа попытается отменить решение демократов, которые из-за России блокируют продажу Турции реактивных двигателей на сумму 750 миллионов долларов. До этого член Палаты представителей, демократ Грегори Микс приостановил продажу оружия Турции — союзнику по НАТО, который в следующем месяце принимает саммит альянса, — поскольку страна продолжает владеть российской системой ПВО С-400, приобретенной ею примерно десять лет назад, а также из-за других опасений по поводу роли Турции в регионе.

Существует давно сложившаяся практика, согласно которой исполнительная власть должна заручиться одобрением ключевых законодателей для таких продаж, хотя администрация Трампа сообщила Конгрессу, что планирует продолжить их, несмотря на приостановку.