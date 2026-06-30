Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:53, 30 июня 2026Мир

Турции поставили связанное с Россией условие для возврата в программу F-35

Вашингтон допустил продажу Турции F-35 в обмен на отказ от российских С-400
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Вашингтон может вернуться к идее продажи Анкаре истребителей F-35, если Турция откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но не будет возвращать их Москве, а продаст третьей стране. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на подготовку к саммиту НАТО в Анкаре 7-8 июля.

Потенциальным покупателем турецких комплексов С-400 называют Республику Корея, отмечает издание. США исключили Турцию из программы F-35 в 2019 году именно из-за приобретения российских систем ПВО, опасаясь, что Анкара сможет собрать данные об уязвимости истребителей при совместной эксплуатации обеих систем.

Против возобновления поставок F-35 Турции активно выступают Израиль, чьи отношения с Анкарой ухудшаются, а также Греция — исторический противник и союзник по НАТО. Афины и Тель-Авив утверждают, что передача Турции американских истребителей нарушит региональный баланс сил.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа попытается отменить решение демократов, которые из-за России блокируют продажу Турции реактивных двигателей на сумму 750 миллионов долларов. До этого член Палаты представителей, демократ Грегори Микс приостановил продажу оружия Турции — союзнику по НАТО, который в следующем месяце принимает саммит альянса, — поскольку страна продолжает владеть российской системой ПВО С-400, приобретенной ею примерно десять лет назад, а также из-за других опасений по поводу роли Турции в регионе.

Существует давно сложившаяся практика, согласно которой исполнительная власть должна заручиться одобрением ключевых законодателей для таких продаж, хотя администрация Трампа сообщила Конгрессу, что планирует продолжить их, несмотря на приостановку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще в одном российском регионе предложили готовиться к лимитам по топливу

    Генсек НАТО оценил предположения об отходе США от альянса

    Число пострадавших при ударе ВСУ по Подмосковью выросло

    Основатель бренда Revyline Обушенков назвал женщин «жирненькими» и нарвался на отмену

    Назван средний заработок москвича в 2026 году

    В России высказались о войне с Европой в 2030 году

    Российский школьник спас двух тонувших детей

    ФСБ задержала россиянина за помощь националистам

    Мужчина отследил ехавшую на СВО военную технику

    Марокканские фанаты устроили беспорядки в Нидерландах после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok