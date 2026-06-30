На Украине заявили о задержании бывшего министра энергетики российского региона

СБУ: В Киеве задержали бывшего министра энергетики Крыма Колобова

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего министра энергетики Республики Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Общественное».

По данным издания, речь идет о Сергее Колобове, который был депутатом Верховного совета Крыма до присоединения полуострова к России, а с мая по июнь 2014 года занимал должность министра энергетики региона.

Отмечается, что в Киев бывший чиновник приехал для решения личных дел. Там ему сообщили о подозрении в госизмене. Суд заключил его под стражу без права внесения залога.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте». В свою очередь, глава Минобороны страны Михаил Федоров заявлял о стремлении превратить Крым в остров.