Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:49, 30 июня 2026Бывший СССР

На Украине заявили о задержании бывшего министра энергетики российского региона

СБУ: В Киеве задержали бывшего министра энергетики Крыма Колобова
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ»

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего министра энергетики Республики Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Общественное».

По данным издания, речь идет о Сергее Колобове, который был депутатом Верховного совета Крыма до присоединения полуострова к России, а с мая по июнь 2014 года занимал должность министра энергетики региона.

Отмечается, что в Киев бывший чиновник приехал для решения личных дел. Там ему сообщили о подозрении в госизмене. Суд заключил его под стражу без права внесения залога.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте». В свою очередь, глава Минобороны страны Михаил Федоров заявлял о стремлении превратить Крым в остров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще в одном российском регионе предложили готовиться к лимитам по топливу

    Основатель бренда Revyline Обушенков назвал женщин «жирненькими» и нарвался на отмену

    Назван средний заработок москвича в 2026 году

    В России высказались о войне с Европой в 2030 году

    Российский школьник спас двух тонувших детей

    ФСБ задержала россиянина за помощь националистам

    Мужчина отследил ехавшую на СВО военную технику

    Марокканские фанаты устроили беспорядки в Нидерландах после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ

    Турции поставили связанное с Россией условие для возврата в программу F-35

    Дан прогноз по ключевой ставке Банка России на 2027 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok