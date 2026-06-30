Дан прогноз по ключевой ставке Банка России на 2027 год

ВТБ: Средняя ключевая ставка ЦБ в 2027 году составит 10-11 процентов

Банк России скорее всего скорректирует свой прогноз по ключевой ставке на 2027 год. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его процитировала «Комсомольская правда».

По его словам, причинами этого станет ожидание первичного бюджетного дефицита. Поэтому на следующем опорном заседании регулятора прогноз будет скорректирован на плюс два процентных пункта. Таким образом, как пояснил Пьянов, средняя ключевая ставка будет не 8-9 процентов, а скорее 10-11 процентов в следующем году.

«Мы будем учитывать этот прогноз в нашем стратегическом планировании», — уточнил он.

Ранее Пьянов предсказывал, что по итогам 2026 года ключевая ставка Банка России окажется на уровне 13,5 процента. По его словам, три из следующих четырех заседаний совета директоров ЦБ, посвященных судьбе ключевой ставки, вероятно, завершатся снижением на «гомеопатические 0,25» процентного пункта.