Марокканские фанаты устроили беспорядки в Нидерландах после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ

Марокканские фанаты устроили беспорядки в Нидерландах после матча на ЧМ-2026

Фанаты сборной Марокко устроили массовые беспорядки в нескольких городах Нидерландов после выхода команды в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает NL Times.

В Гааге болельщики под утро начали запускать фейерверки и камни в полицейских, патрулировавших районы. Правоохранители разогнали толпу, применив водомет.

Столкновения болельщиков с полицией были также зафиксированы в Амстердаме и Роттердаме. Кроме того, болельщики сборной Марокко массово использовали клаксоны на своих автомобилях на улицах нидерландских городов.

В ночь на вторник, 30 июня, сборная Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026 обыграла Нидерланды в серии пенальти. В 1/8 финала африканская сборная встретится с Канадой.