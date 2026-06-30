Мужчина отследил ехавшую на СВО военную технику

Суд Самары дал 13,5 года шпиону, следившему за передвижением военной техники на СВО

Самарский областной суд приговорил к 13,5 года лишения свободы местного жителя, отследившего передвижение военной техники на железнодорожном узле, используемом в интересах проведения специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Мужчина признан виновным в госизмене в форме шпионажа и участии в деятельности экстремистской организации.

Суд Самары установил, что он неоднократно передавал иностранной организации данные о передвижении военной техники по территории региона и раскрыл местонахождение стратегически важного транспортного узла по заданию куратора.

Ранее сообщалось, что жительница Севастополя получила 16 лет лишения свободы за сотрудничество с военной разведкой Украины.