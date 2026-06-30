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Силовые структуры
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14:53, 30 июня 2026Силовые структуры

Мужчина отследил ехавшую на СВО военную технику

Суд Самары дал 13,5 года шпиону, следившему за передвижением военной техники на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Самарский областной суд приговорил к 13,5 года лишения свободы местного жителя, отследившего передвижение военной техники на железнодорожном узле, используемом в интересах проведения специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Мужчина признан виновным в госизмене в форме шпионажа и участии в деятельности экстремистской организации.

Суд Самары установил, что он неоднократно передавал иностранной организации данные о передвижении военной техники по территории региона и раскрыл местонахождение стратегически важного транспортного узла по заданию куратора.

Ранее сообщалось, что жительница Севастополя получила 16 лет лишения свободы за сотрудничество с военной разведкой Украины.

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