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Силовые структуры
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13:14, 30 июня 2026Силовые структуры

Шеф-повар ресторана в Севастополе хотела отравить бойцов СВО

Жительница Севастополя получила 16 лет колонии за передачу Киеву данных о кораблях ЧФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Жительница Севастополя получила 16 лет лишения свободы за сотрудничество с военной разведкой Украины. Об этом РИА Новости сообщили в крымском управлении ФСБ России.

Осужденная работала шеф-поваром в местном ресторане и вынашивала планы отравить бойцов специальной военной операции (СВО), но затем она установила конфиденциальные отношения с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и стала передавать ему сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил России.

Женщина отправила куратору фотографии дислоцированных в Севастопольской бухте кораблей Черноморского флота (ЧФ), которые использовались Вооруженными силами Украины для планирования ракетных атак.

Подсудимая признана виновной в государственной измене.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд в Костромской области приговорил 41-летнего жителя к 25 годам заключения по делу о госизмене и участии в деятельности террористической организации.

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