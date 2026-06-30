Россиянин четверть века проведет в колонии после госизмены

В Костромской области суд приговорил жителя к 25 годам за госизмену

2-й Западный окружной военный суд в Костромской области приговорил 41-летнего жителя к 25 годам заключения по делу о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что мужчина был противником проведения СВО и в сентябре 2024 года предложил помощь военизированному объединению Украины. После этого он получал задания от кураторов: снимал стратегические объекты в регионе, распространял агитматериалы, прошел обучение по минно-взрывному делу, а также дискредитировал органы власти России.

В мае 2025 года мужчину задержали. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Челябинске суд дал военному 18,5 года колонии за побег и расправу над женой.

