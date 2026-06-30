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Силовые структуры
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11:07, 30 июня 2026Силовые структуры

Оглашен приговор российскому военному после побега и расправы над женой

В Челябинске суд дал военному 18,5 года колонии за побег и убийство жены
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 18,5 года колонии особого режима военного Сергея Москаленко из-за расправы над женой. Об этом сообщает портал 74.ru.

Мужчину признали виновным в расправе, самовольном оставлении части, нападении на правоохранителя и хищении чужой машины. Следствие и суд установили, что в августе 2025 года Москаленко сбежал из части и расправился с супругой, после чего скрылся. Поиски мужчины велись по всему городу, полиция досматривала машины. При задержании он угнал машину и оказал сопротивление.

Известно, что супруги были вместе девять лет, а расписалась в 2025 году, перед тем как Москаленко подписал контракт. У них остались двое детей. Мужчина был неоднократно судим, в том числе за расправу.

Ранее сообщалось, что в Красноярске раскрыли дело об изнасиловании 35-летней давности.

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