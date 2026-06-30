Дело об изнасиловании вывезенной в лес россиянки раскрыли спустя 35 лет

В Красноярске раскрыли дело об изнасиловании 35-летней давности

В Красноярске перед судом предстанет 61-летний житель Ачинска по делу об изнасиловании девушки в 1991 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 14 июня 1991 года компания продолжала застолье в квартире, когда одна из девушек решила уйти. Вторая попыталась сделать то же, однако ей не дали — один из молодых людей, будучи пьян, применил к ней силу и стал угрожать, после чего изнасиловал и вывез в лес на окраину города. Там он бросил девушку одну.

Оттуда потерпевшая направилась в полицию, однако доказать причастность мужчины к насилию тогда не смогли. В 2026 году во время повторного изучения дела были установлены противоречия свидетелей, также проведена биологическая экспертиза. В результате мужчина признал вину.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области житель попытался заживо сжечь врача в поликлинике.