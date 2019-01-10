Министр спорта России назвал причину новых проблем с WADA

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что стало причиной возникших проблем между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Его слова приводит ТАСС.

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Колобков заявил, что задержка по передаче базы данных московской антидопинговой лаборатории возникла не по вине российской стороны. «Это был обычный рабочий процесс, мы согласовали технические детали. Была чисто организационная проблема, сейчас она решена», — добавил он.

По словам министра, российская сторона сделала все для того, чтобы эти данные были предоставлены до Нового года. «С представителями WADA у нас очень плотный контакт, все понимали, что это сложный процесс, который должен соответствовать Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, должны быть сохранены вещественные доказательства», — сказал чиновник.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года при условии, что до 31 декабря специалисты WADA получат доступ к базе московской антидопинговой лаборатории.

Российская сторона не предоставила экспертам WADA доступ к данным до назначенного срока из-за проблем с сертификацией оборудования. Это повлекло за собой призывы вновь наложить санкции на РУСАДА. Тем не менее WADA пока не приняло мер. Вопрос о статусе агентства вновь будет рассмотрен 14-15 января.

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