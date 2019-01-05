WADA отказалось помогать восстановлению российского спорта

Председатель комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор объяснил, почему вопрос лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был перенесен на 14-15 января. Его слова приводит Inside The Games.

«Если мы начнем рубить с плеча и объявим российской стороне санкции в обход правил, мы увеличим шансы для успешной апелляции по этому делу, вне зависимости от нашего решения. Но ведь никто не хочет такого результата?» — заявил он.

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По мнению главы комиссии, несмотря на то что российская сторона не предоставила доступ к московской антидопинговой лаборатории в указанные сроки, и, следовательно, выполнение дальнейших условий WADA бесполезно, суд может не учесть эти доводы.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года при условии, что до 31 декабря специалисты WADA получат доступ к базе московской антидопинговой лаборатории.

Российская сторона не предоставила экспертам WADA доступ к данным до назначенного срока из-за проблем с сертификацией оборудования. Это повлекло за собой призывы вновь наложить санкции на РУСАДА. Тем не менее WADA пока не приняло мер. Следующее заседание комитета по соответствию пройдет 14 или 15 января.

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