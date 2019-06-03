WADA похвалило РУСАДА

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли назвал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полностью независимым органом и отметил успехи организации. Такое мнение он выразил на встрече с главой РУСАДА Юрием Ганусом, трансляция которой велась во «ВКонтакте».

В ходе разговора Ниггли заявил, что РУСАДА, в 2015 году лишенное статуса соответствия кодексу WADA, «само себя восстановило». Также он отметил важность прихода на руководящий пост «независимой фигуры», напомнив, что Ганус прибыл в агентство из финансовой сферы.

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«Все это привело к тому, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией», — сказал Ниггли, однако подчеркнул, что WADA продолжит наблюдать за деятельностью российского агентства. В частности, Ниггли пообещал, что Всемирное агентство будет следить за тем, чтобы РУСАДА оставалось независимой структурой.

В ноябре 2015 года РУСАДА было лишено соответствия кодексу WADA после допингового скандала в российском спорте. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018 года.

Ганус, ставший главой РУСАДА в августе 2017-го, до этого работал на руководящих должностях в таких организациях, как «Северо-западная морская компания» и ЗАО «Ленстанкомаш».

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