Глава РУСАДА оправдал Родченкова

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил не дискредитировать информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом он заявил в программе «Познер» на Первом канале (запись эфира доступна на сайте телеканала).

Ганус заявил, что причины, по которым Родченков решил уехать из России, до сих пор неизвестны. Он отметил, что необходимо разобраться в ситуации и «не вешать ярлык» предателя на человека. «Я считаю, что очернение и дискредитация каких-либо лиц — это ложный путь», — добавил глава РУСАДА.

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Родченков в 2016 году переехал в США, где стал информатором WADA. Его показания о якобы имевших место махинациях с допингом на Олимпиаде в Сочи легли в основу доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В результате ряд российских атлетов не смогли принять участия в международных соревнованиях.

После переезда Родченков заявлял об угрозах из России. Он говорил, что многие хотят его убить, и вообще на его родине многих убивают. Из-за опасений за жизнь информатор WADA изменил внешность.

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