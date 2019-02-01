Родченков оказался виновным в лишении россиянина олимпийского золота

Российский прыгун в высоту Иван Ухов был лишен золота Олимпийских игр 2012 года из-за показаний информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом рассказал глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, слова которого приводит ТАСС.

Чиновник заметил, что не удивился решению Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать 12 российских легкоатлетов, в том числе Ухова, за нарушения антидопинговых правил. Теперь же в ВФЛА будут ждать резолютивную часть от CAS, после чего думать о дальнейших действиях.

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Решение CAS относительно 12 российских спортсменов было опубликовано в пятницу, 1 февраля. Все они получили дисквалификацию. Помимо Ухова, олимпийской медали была лишена прыгунья в длину Светлана Школина, которая в 2012 году в Лондоне выиграла бронзу.

Расследование о допинге в российской легкой атлетике привело к тому, что в 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность ВФЛА. На Олимпиаду-2016 смогла отправиться лишь одна российская спортсменка, все остальные не были допущены до соревнований.

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