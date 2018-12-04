Российских легкоатлетов снова отказались восстанавливать в правах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника агентства, решение было принято Советом IAAF. Это означает, что российские легкоатлеты по-прежнему не допускаются до участия в международных соревнованиях под национальным флагом.

Факт продления дисквалификации подтвердил директор ВФЛА Андрей Крупорушников. Его слова приводятся в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

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Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено за систематические нарушения антидопинговых правил в 2015 году, и с того момента отстранение неоднократно продлевалось. В последний раз это произошло в ноябре 2017 года.

Из-за наложенных на ВФЛА санкций все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игры 2016 года. В настоящий момент они выступают под нейтральным флагом. Заявки россиян на участие в турнирах рассматриваются в индивидуальном порядке.

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