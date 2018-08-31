Пойманный на допинге американский спортсмен заявил о своей стопроцентной чистоте

Американский прыгун в длину Джеррион Лоусон, пойманный на допинге, выразил уверенность в том, что не употреблял запрещенных препаратов намеренно. Его слова приводит Flotrack.

«Уверен, мы сможем доказать, что метаболиты тренболона попали в мой организм через мясо. Я на сто процентов чистый атлет и всеми силами поддерживаю чистый спорт. И я абсолютно уверен, что меня оправдают», — заявил Лоусон.

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В начале июля этого года Лоусон сдал положительную допинг пробу на тренболон — анаболический стероид, являющийся составной частью так называемого «коктейля Родченкова». Американец настаивает, что запрещенное вещество попало в его организм с зараженным мясом. Тренболон используется при производстве говядины.

Лоусон — серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

Допинговый скандал в российском спорте начался с легкой атлетики. В 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) из-за случаев систематического применения допинга. Результатом скандала стало в том числе отстранение сборной России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Отечественные спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».

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