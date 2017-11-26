Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики снова продлена

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается на сайте организации.

Представители IAAF считают, что российская сторона не выполнила требования, необходимые для восстановления ее в правах. Ассоциация полагает, что ВФЛА не приняла выводы из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Также IAAF ожидает, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет признано соответствующим кодексу WADA.

Материалы по теме Поставить на нейтраль Почему российские легкоатлеты потеряли шансы выйти на ЧМ под российским флагом

Решение было принято на заседании совета IAAF в штаб-квартире в Монако. Отстранение национальной федерации не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны. К стартам спортсмены допускаются в нейтральном статусе.

В августе IAAF продлила бессрочную дисквалификацию ВФЛА, которая была наложена на российскую организацию за нарушение антидопинговых правил. Из-за этого все спортсмены, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 16 ноября отказалось восстанавливать РУСАДА в правах, так как российская сторона не выполнила два требования: публично не признала существование государственной допинговой системы и не предоставила доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории.