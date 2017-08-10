Российский журналист пробежал с флагом на ЧМ вопреки рекомендации IAAF

Видео: nataliamaryanchik / YouTube

Российский журналист Владимир Иванов финишировал первым в забеге на 800 метров среди представителей СМИ, освещающих чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне. Видеозапись появилась в аккаунте корреспондента «Спорт-Экспресса» Натальи Марьянчик в Instagram.

Иванов пересек линию с российским флагом в руках, несмотря на рекомендацию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), согласно которой представителям отечественных СМИ не следует использовать национальную символику, чтобы избежать провокаций.

На чемпионате мира, который проходит с 4 по 13 августа, 19 российских легкоатлетов выступают под нейтральным флагом. Им запрещено исполнять и слушать гимн страны на объектах чемпионата мира, использовать спортивную форму цветов национального флага и изображать символы страны на теле.