Клишина рассказала о страхе взять российский флаг в случае победы на ЧМ

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о том, с чем ей придется столкнуться в случае победы на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне 2017 года. Об этом сообщает BBC Sport.

«Выиграв, я не смогу взять флаг, если мне его подадут. Не хочу таких проблем», — отметила спортсменка.

Она добавила, что не знает, как на такое развитие событий отреагируют в России. Поэтому, возможно, россиянка не будет подходить к болельщикам и делать круг почета по стадиону, оставшись в соревновательной зоне.

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31 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским спортсменам исполнять и слушать гимн страны на объектах чемпионата мира в Лондоне. Кроме того, появился запрет на использование спортивной формы цветов национального флага и изображение символов страны на теле.

Клишина, как и 18 других россиян, выступает в Великобритании под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской ассоциации легкой атлетики (IAAF). Квалификация в прыжках в длину у женщин начнется в среду, 9 августа, в 21:10 по московскому времени. Пока на счету спортсменов с российском паспортом одна медаль — Сергей Шубенков завоевал серебро в беге на 110 метров с барьерами.