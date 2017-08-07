Спорт
 

Россиянин Шубенков завоевал серебро на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Шубенков (слева)
Сергей Шубенков (слева)

Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в беге с барьерами на 110 метров на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном забеге первым стал ямайский спортсмен Омар Маклауд, преодолевший дистанцию за 13,04 секунды. Шубенков уступил ему 0,1 секунды. Обладателем бронзовой медали стал представитель Венгрии Балаш Баджи, преодолевший 110 метров за 13,28 секунды.

26-летний Шубенков, как и 18 других приехавших в Великобританию россиян, выступает под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА). Барьеристу первому из спортсменов с российским паспортом удалось завоевать на турнире медаль.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Лондоне с 4 по 13 августа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Голый мужчина пробежал по стадиону перед финалом забега на ЧМ в Лондоне
Болт завоевал бронзовую медаль на своем последнем чемпионате мира
Шубенков занял второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Последние новости
В Крыму без электричества остались более 100 тысяч человек
Россиянин Шубенков завоевал серебро на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне
Российских школьников научат основам предпринимательства
В Чечне самолет врезался в автомобиль на пешеходном переходе
«Нафтогаз» увеличит размер иска к «Газпрому» на пять миллиардов долларов
Киев выступил против появления кладбища во Львове в польских паспортах
Немецкий телеканал ответил на претензии Украины к группе Scooter
Другие материалы рубрики
Спорт13:16Сегодня

Такси «Спартак»

Провал чемпиона, текущая крыша и проводы Кержакова — итоги тура РФПЛ
21:15Сегодня

СМИ назвали пол будущего ребенка Криштиану Роналду

21:25 5 августа

«Халл Сити» сыграл вничью в первом официальном матче под руководством Слуцкого

20:29Сегодня

Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Канаду на турнире в Сочи

Спорт00:05Сегодня

«Чем Спартак отличается от Саши Грей»

В сети посмеялись над разгромом «Спартака» на затопленном стадионе
20:05Сегодня

В Одессе умер участник «Гонки Нации»

15:12 2 августа

Игровую майку Тотти с прощального матча запустили в космос

19:14Сегодня

На стадионе «СКА-Хабаровска» перед игрой с «Анжи» произошел потоп

Спорт13:49 6 августа

Обошел на скорости

Последнюю стометровку в карьере Болт проиграл любителю амфетаминов и допинга
18:43Сегодня

СМИ сообщили о желании ПСЖ купить 18-летнего форварда за 180 миллионов евро

13:09 2 августа

Ефимова снялась с этапа Кубка мира в Москве из-за проблем со здоровьем

18:01Сегодня

Капитан «Спартака» разрешил фанатам злиться на команду после проигрыша «Зениту»

Россия
Николай Киреев«Благословите, батюшка, ибо я сутенер»
Священник уехал в монастырь и нашелся в витебском притоне с проститутками
Неизвестные несколько часов насиловали женщину в квартире в Москве
Восстановленного в должности главу нацпарка Сочи уволили в первый рабочий день
Гражданина Армении ударили ножом возле стадиона «Открытие Арена» в Москве
Подмосковным семьям выплатят двойное пособие перед учебным годом
Ударивший корреспондента НТВ в прямом эфире досрочно вышел из СИЗО
Почти тысячу подмосковных сирот устроили в семьи с начала года
Все материалы
Мир
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
СМИ узнали о попавших к жительнице Финляндии секретных данных о визите Путина
В США четырехлетний мальчик получил пулю в голову из-за дорожного конфликта
Уничтожение атома
Что помешает президенту Южной Кореи оставить страну без ядерной энергии
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Все материалы
Бывший СССР
Сели на мель
Как Украина пытается остановить строительство Крымского моста
Эксперт рассказал о намерении Польши европеизировать Украину
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
Додон пообещал разобраться с планами США возвести военные объекты в Молдавии
Украинские пограничники в Азовском море досмотрели российское судно
Саакашвили показал используемый для путешествий по миру украинский паспорт
Латвия заявила о готовности к провокациям во время российско-белорусских учений
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Автоэксперты обрадовались поправкам Минфина к закону об ОСАГО
Греф пообещал Путину сделать Сбербанк мировой цифровой компанией
Курс биткоина побил очередной рекорд
Россия сократит зависимость от доллара
Сбербанк нарастил прибыль на 36 процентов с начала года
Ткачев пообещал нарастить экспорт зерна при некрепчающем долларе
Все материалы
Бизнес
Здоровье не купишь
С начала года цены на многие лекарства растут в три раза быстрее инфляции
Сырная феерия
Репортаж с подмосковного фермерского фестиваля
Страсти по OPAL
Можно ли снять с российского газа украинскую наценку
Renault начнет собирать Duster в Иране
ФАС заподозрила в картельном сговоре полтора десятка поставщиков мебели
Суд отклонил жалобу АФК «Система» на арест активов
«Нафтогаз» возобновил покупку газа у Shell и Eni
Все материалы
Силовые структуры
Перестрелять закон
Как на Западе борются с оружейными запретами
В Литве сообщили о перехвате 18 российских самолетов за неделю
Расстреляли на пробежке
В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
После аварии на руднике «Мир» возбудили уголовное дело
Минобороны показало запись выступления российского экипажа на танковом биатлоне
Задержан второй подозреваемый в убийстве борца Власко на Байкале
В Сирии испытают новые вертолеты Ми-28УБ
Все материалы
Наука и техника
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Демонического робоволка создали в Японии
SpaceX показала запуск Falcon Heavy
Африка пополнилась космической державой
Миллионам людей предсказали смерть от жары
Все материалы
Спорт
Такси «Спартак»
Провал чемпиона, текущая крыша и проводы Кержакова — итоги тура РФПЛ
«Чем Спартак отличается от Саши Грей»
В сети посмеялись над разгромом «Спартака» на затопленном стадионе
Россиянин Шубенков завоевал серебро на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне
СМИ назвали пол будущего ребенка Криштиану Роналду
Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Канаду на турнире в Сочи
В Одессе умер участник «Гонки Нации»
На стадионе «СКА-Хабаровска» перед игрой с «Анжи» произошел потоп
Все материалы
Культура
Прийти в чувство прекрасного
«Его мозг умер, а органы изъяли для трансплантации»
Британский нейрохирург Генри Марш о трудных врачебных решениях
«Без идеологического гламура»
5 важных старых книг: выбор Алексея Варламова
Накидки героев «Игры престолов» оказались коврами из IKEA
Немецкий телеканал ответил на претензии Украины к группе Scooter
В сети назвали победителя рэп-баттла Оксимирона и Гнойного
Gorillaz выпустили новое видео
Все материалы
Интернет и СМИ
«Человек должен дать повод затроллить и выстегнуть»
Провинциальный актер прославился, выстебывая Дружко и других звезд YouTube
Застрявший в «круассане» еж умилил пользователей сети короткими лапками
Apple завела Instagram-аккаунт для фанатских фотографий
Жесткая ломка
Хакеры научились заражать и убивать через аквариумы, автомойки и кофеварки
В сети раскритиковали хвастающегося эксклюзивным Ferrari школьника
В работе Facebook произошел очередной масштабный сбой
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
Все материалы
Ценности
«Не стоит мне грубить — я могу и ответить»
Александра Кабаева: девушка-барбер в мире суровых бородатых мужчин
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
Марка adidas Originals сшила одежду для страдающих ностальгией по 1990-м
Россиянам предложили выложить более 3 миллионов за спецверсию Volkswagen Touareg
Российские дизайнеры сшили купальники с Путиным и уточкой
Iceberg намочил брата с сестрой из шланга
Tiffany & Co. украсила бриллиантами часы с «перевернутым» циферблатом
Все материалы
Путешествия
КубачиНе «Приорой» единой
Чем по праву может гордиться Дагестан
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Телеканал узнал о росте числа заразившихся в Турции вирусом Коксаки россиян
Белая акула напала на человека в Хургаде
Три российских пляжа получат «Голубой флаг»
Последствия сильной турбулентности в салоне лайнера в США сняли на видео
На мексиканском пляже расстреляли трех туристов
Все материалы
Из жизни
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Жим или режим?
Женщины в декрете все чаще становятся фитнес-звездами
В селе под Киевом отловили съевшего урожай кабачков «динозавра»
В Колорадо медведь угнал внедорожник
Австралийское кафе повысило цены для мужчин ради борьбы с неравенством
Американец провел два дня в горной пустыне без еды из-за сломавшейся машины
Все материалы
Тест-драйв самой популярной машины России
Длительный тест Hyundai Solaris: часть первая
Душ из камней
Школа выживания ралли-рейда «Шелковый путь»
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
Быстрые и красивые машины, которых так не хватает в России
Пять «горячих» машин, от которых должен дымиться российский асфальт
Honda Pilot обзавелась в России «Яндекс.Навигатором»
Появились первые фотографии нового седана VW Jetta
Tesla Model S проехала без подзарядки свыше тысячи километров
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы