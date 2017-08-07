Россиянин Шубенков завоевал серебро на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в беге с барьерами на 110 метров на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В финальном забеге первым стал ямайский спортсмен Омар Маклауд, преодолевший дистанцию за 13,04 секунды. Шубенков уступил ему 0,1 секунды. Обладателем бронзовой медали стал представитель Венгрии Балаш Баджи, преодолевший 110 метров за 13,28 секунды.

26-летний Шубенков, как и 18 других приехавших в Великобританию россиян, выступает под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА). Барьеристу первому из спортсменов с российским паспортом удалось завоевать на турнире медаль.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Лондоне с 4 по 13 августа.