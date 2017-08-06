Голый мужчина пробежал по стадиону перед финалом забега на ЧМ в Лондоне

Видео: Dennis H / YouTube

Обнаженный мужчина пробежался по стадиону перед финальным забегом на 100 метров у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Видеозапись появилась на YouTube-канале пользователя Dennis H.

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Мужчина появился на беговой дорожке перед стартом соревнования, в котором принимал участие ямайский спринтер Усэйн Болт. Сотрудники охраны догнали нарушителя и вывели за пределы арены.

Болт в этом забеге занял третье место. Чемпионом мира стал американец Джастин Гэтлин.

Турнир проходит в Лондоне с 4 по 13 августа.