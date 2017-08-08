Участники ЧМ по легкой атлетике пострадали от эпидемии гастроэнтерита

Несколько десятков участников проходящего в Лондоне чемпионата мира по легкой атлетике проходят лечение от гастроэнтерита. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает BBC Sport.

По данным британских медиков, в общей сложности за последние дни пострадали 30 человек: речь идет как о спортсменах, так и тренерах и персонале. Все заболевшие проживают в отеле Tower Hotel. Они из разных сборных.

В этой гостинице также живут россияне, приехавшие на турнир. Заболел ли кто-нибудь из них — не сообщается. Руководство Tower Hotel отметило, что источник инфекции находится не в гостинице. Впервые о массовом распространении вирусной инфекции среди спортсменов стало известно в понедельник, 7 августа.

Гастроэнтерит — воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки. Сопровождается рвотой, диареей, внутренними болями и спазмами.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне проходит с 4 по 13 августа.