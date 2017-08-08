В лондонском отеле с российскими легкоатлетами обнаружена вирусная инфекция

В одном из лондонских отелей, где на время чемпионата мира по легкой атлетике поселились российские спортсмены, обнаружена вирусная инфекция. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель нейтральных атлетов Елена Орлова.

Помимо россиян в гостинице, название которой не уточняется, проживают спортсмены из нескольких других стран. В настоящий момент в медицинском изоляторе находятся 26 человек. Есть ли среди них российские атлеты — не сообщается.

«Заболело много спортсменов из Германии, Эстонии, Ботсваны. Самый большой удар болезнь нанесла по немецкой сборной. Особенность болезни в том, что человек болеет 24 часа и 24 часа является ее переносчиком. В настоящее время Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решает, что с этим делать», — заявила Орлова.

На соревнования в Лондон отправились 19 российских легкоатлетов. Они выступают под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА). В понедельник, 7 августа, россиянин Сергей Шубенков завоевал серебро в беге на 110 метров с барьерами.