Российская легкоатлетка посетовала на отсутствие прогресса в борьбе с допингом

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала ситуацию, сложившуюся с российской легкой атлетикой. Слова россиянки приводит ТАСС.

«К сожалению, положительных допинг-проб меньше не стало. И отказываться от допинга нужно не ради Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а для себя, для сборной России, для детей, которые на нас смотрят. Потому что они не очень понимают, за что отстранены юниоры и юноши, которые никуда не могут выехать, нужно стать примером для будущего поколения», — заявила Ласицкене.

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Спортсменка понадеялась, что к лету 2019-го российских легкоатлетов восстановят в правах. «Хочется, чтобы сборная вынесла урок из этих трех лет. А не так, что мы бедные и несчастные, что нас прижимают. Нужно делать выводы, мы все-таки не просто так в нейтральном статусе», — добавила она.

В 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приостановила деятельность в IAAF из-за случаев применения допинга россиянами. С этого момента отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, последний раз — в декабре 2018 года. Российским атлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

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