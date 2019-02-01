Россиянина лишат золота Олимпиады за допинг

Российский легкоатлет Иван Ухов будет лишен золота Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Прыгун был дисквалифицирован на четыре года. Отстранение отсчитывается с 1 февраля 2019-го. Помимо этого, суд признал недействительными все результаты Ухова с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года. Таким образом, он перестанет быть олимпийским чемпионом Лондона-2012.

Материалы по теме Докатились Кто виноват в олимпийском позоре России

Ухов попал в число 12 российских спортсменов, признанных виновными в применении запрещенных препаратов. В список в том числе вошла бронзовый призер Игр-2012 Светлана Школина, которую также лишат медали.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Расследование в отношении отечественного спорта привело к тому, что все легкоатлеты, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной, были отстранены от участия в Олимпиаде-2016. В настоящий момент легкоатлеты с российским паспортом выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!